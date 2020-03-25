تقديم موعد منع التجوّل في الرياض ومكة والمدينة للثالثة عصراً .. بداية من الغد

ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية المعلنة اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا

تضمنت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، أن يتم تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة).

ووفق الإجراءات التي أُعلن عنها، اليوم، سيكون للجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجوّل طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - وانطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ إجراءات تتضمن منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى ومنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.