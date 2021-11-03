تسريبات تكشف: هواتف "آيفون 14" لن تتمتع بالميزة الموعودة

كشفت تسريبات صحفية من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أن هواتف "آيفون 14" المقرر أن تطلقها العام المقبل 2022؛ لن تتمتع بالميزة التي سبق أن وعدت بها الشركة كثيرًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "آيفون 14" المرتقبة، لن تتمتع بمعالجات وشرائح مدعومة بسيليكون 3 نانومتر الجديدة، التي سبق أن وعدت بها "أبل" كثيرًا لتوفير هواتف أصغر حجمًا وأكبر أداء وموفرة للطاقة.

وأرجعت التسريبات ذلك إلى أن شركة "تي إس إم سي" المصنّعة لتلك المعالجات الخاصة بهواتف "آيفون" تُواجه عقبات في الإنتاج تهدد بتأخير المشروع.

ولفت المهندسون المطلعون على الأمر، إلى أن الرقائق ذات الـ3 نانومتر، لن تكون متاحة في الوقت المناسب لإضافتها لهواتف "آيفون 14".

وذكرت المصادر أنه رغم ذلك فإن شركة "أبل" ستتمكن من تصنيع رقاقات الـ3 نانومتر، قبل كل منافسيها.

ومن المحتمل أن تعتمد "أبل" في هواتف "آيفون 14" على معالجات من نوع "بايونيك"؛ ولكنها لن تستفيد من كفاءة الطاقة المحسنة التي ستتمتع بها رقاقات 3 نانومتر.