"الشرعية" تكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات متفرقة بالحديدة

أفشلت تسلّل عناصر الميليشيا إلى مواقع محررة

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمواقع متفرقة جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن مجاميع من العناصر الحوثية حاولت التسلل في اتجاه مواقع محررة في منطقة الفازة، بمديريتَي التحيتا وحيس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني صدّت كل محاولات الميليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسّك به قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

ميليشيا الحوثي قوات الجيش الوطني

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 06:49 PM

أفشلت تسلّل عناصر الميليشيا إلى مواقع محررة

"الشرعية" تكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات متفرقة بالحديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمواقع متفرقة جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن مجاميع من العناصر الحوثية حاولت التسلل في اتجاه مواقع محررة في منطقة الفازة، بمديريتَي التحيتا وحيس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني صدّت كل محاولات الميليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسّك به قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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ميليشيا الحوثي قوات الجيش الوطني

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