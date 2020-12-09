"بلدي الرياض" ينظِّم لقاء المواطنين السابع.. الثلاثاء المقبل

يُعقد بقاعة رويال بحضور ممثلي الجهات الخدمية

ينظِّم المجلس البلدي لمدينة الرياض اللقاء المفتوح السابع مع ساكني الرياض يوم الثلاثاء القادم 30/ 4/ 1442هـ، الموافق 15/ 12/ 2020م، بعد صلاة العشاء مباشرة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم سكان العاصمة حاليًا، وخصوصًا سكان أحياء نطاق بلديات نمار، وعرقة، والشفا، والحائر.. وذلك بقاعة رويال للاحتفالات على الطريق الدائري الجنوبي.

وسيشارك في اللقاء رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ووكلاء أمانة الرياض للخدمات والمشاريع، ومديرو إدارات الأمانة، ورؤساء بلديات نمار، وعرقة، والشفا، والحائر، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، منها وزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة مرور الرياض، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء.

وكان "بلدي الرياض" قد وجَّه الدعوة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء، وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة.