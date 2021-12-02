صندوق "الشهداء والمفقودين" يوقّع مذكرة مع "هدف" لدعم المستفيدين

بهدف التعاون الاستراتيجي في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف

وقَّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ وذلك بهدف التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى بحث إمكان الاستفادة المشتركة بين الطرفين.

ووُقِّعت المذكرة اليوم في مقر صندوق الشهداء بالرياض، حيث مثَّل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، فيما مثَّل "هدف" المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في الصندوق، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف للفئات المستفيدة وتدريب القوى العاملة الوطنية.

واشتملت بنود المذكرة على تسهيل التحاق الفئات المستهدفة بالفرص التدريبية على رأس العمل "تمهير"، بالإضافة إلى عقد ورش عمل في مجالات متعددة تخدم الجانبين، كما تأتي المذكرة المبرمة بين الجهتين في إطار إستراتيجية الصندوق لتعزيز الدور التنموي للمستفيدين، وذلك بتقديم برامج وأنشطة ينعكس أثرها على أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من أجل توفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم.