"الشؤون الاقتصادية" يستعرض التقرير الاقتصادي للربع الثالث 2019

تناول أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.



واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي اشتمل على تطورات الاقتصاد العالمي وأبرز المؤشرات وتوقعات النمو العالمي حتى عام 2021، كما اشتمل العرض على تطورات الاقتصاد الوطني بما في ذلك معدل النمو وأبرز مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما اشتمل على أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها.



كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن خطة الوزارة التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به المتضمنة التحديات الحالية في حوكمة القطاع الصحي المشتملة على غياب جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي ومحدودية التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية ومحدودية الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، وازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، ومحدودية التمكين في القطاع الخاص.



وتضمن العرض الأدوار التنظيمية الشاملة لجميع المجالات في القطاع الصحي المتضمنة الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية وتمويل الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والممارسين الصحيين والأبحاث والبيانات والتحول الرقمي وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.