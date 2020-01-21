الغامدي: 30 فرقة ومعسكران ودعم من مكة والرياض والشرقية للقضاء على أسراب الجراد

مختصُّون من الإمارات والكويت يتدرّبون على طرق استكشافه ومكافحته بالقنفذة

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة من أعمالها لمكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، في أعقاب تزايده وتضرّر المزارعين من جراء الأسراب القادمة للمحافظة؛ حيث أوفدت الوزارة ٣٠ فرقة ميدانية، وطائرة للرش الجوي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أقامت معسكرًا بجنوب المحافظة، ومعسكرًا آخر بشمال المحافظة، بالإضافة لدعمٍ من فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأكد أن جهود أعمال مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، ستستمر بهدف القضاء على الإصابة، بمتابعة وإشراف فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكتب الوزارة بمحافظة القنفذة.

وبيّن "الغامدي" أن أسراب الجراد القادمة لمحافظة القنفذة من شرق أفريقيا عن طريق البحر؛ بلغت أكثر من ٧ أسراب.

وزار مختصون من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت؛ معسكر مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة؛ للتدريب الميداني على أعمال المكافحة والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات.

وقام بتدريبهم مهندسون من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وفرق المكافحة بمحافظة القنفذة. وشملت أعمال التدريب على طرق الاستكشاف باستخدام أحدث أجهزة الاستكشاف، وطرق المكافحة الصحيحة حسب اتجاه وسرعة الرياح والمبيدات المستخدمة، والتعرف على مراحل نمو الجراد وأنواعه، وزيارة مواقع الإصابة.

ومن خلال هذا البرنامج تشرف الوفد برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، بزيارة أهم المعالم الزراعية بالمحافظة، شملت زيارة سد وادي حلي الذي يعد ثاني أكبر سد بالمملكة، ومزرعة الكناني النموذجية للمانجو بمركز القوز، وكان في استقبالهم صاحب المزرعة العميد مستشار علي بن أحمد الكناني.

وقدّم لهم شرحًا عن المزرعة ومحتوياتها من أشجار المانجو وعددها وأصنافها، وما تتميّز به من مقومات زراعية.

