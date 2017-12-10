المقاومة اليمنية تواصل تقدمها صوب الحديدة تحت غطاء جوي لـ"طيران التحالف"

مصادر: آليات وبوارج حربية استعداداً لتحرير المحافظة والميناء خلال 48 ساعة

نجحت طائرات الأباتشي والمقاتلات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي، في تدمير رتل مكون من 15 عربة عسكرية للمليشيات الحوثية الإيرانية بمنطقة الجراحي، بالقرب من مديرية حيس جنوبي محافظة ‫الحديدة، كانت في طريقها لتعزيز جبهة مديرية "حيس" التي يتم تطهيرها من عناصر الحوثي.

‏وواصل أبطال الجيش الوطني و"المقاومة الجنوبية والتهامية" تقدمهم باتجاه الحديدة ويخوضون معارك طاحنة على مشارف مديرية ‫"حيس" مع هروب وانهيارات كبيرة بصفوف عناصر الحوثي، واستسلام العشرات.

‏وسيواصل الأبطال مسيرة التحرير بعد تطهير "حيس" من الجيوب الحوثية الداخلية بالمديرية بالاتجاه إلى مدينة "الجراحي" و"زبيد" ومفرق زبيد جنوب ‫الحديدة، غرب العاصمة ‫صنعاء.

وعن معركة الساحل الغربي ذكرت مصادر "سبق" الميدانية أن التحالف العربي أطلق عملية إمداد عسكري كبيرة من الآليات والأفراد والبوارج الحربية على امتداد طول جبهة الساحل الغربي؛ استعداداً لبدء إطلاق عملية تحرير محافظة الحديدة خلال اليومين القادمين، وطرد عناصر الحوثيين منها، وذلك بالتزامن مع إطلاق عمليات عسكرية أخرى لتحرير بعض المحافظات الشمالية بنفس الدعم والإمداد العسكري من التحالف والقوات الشرعية اليمنية.