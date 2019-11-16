الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}.الديوان الملكي
سيُصلَّى عليه اليوم بعد العصر بجامع تركي بن عبدالله في الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}.