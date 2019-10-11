2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات

قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.


وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".

أمريكا البنتاغون البحرية الأمريكية إيران الشرق الأوسط

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11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 07:17 PM

تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات

2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

حامد العلي

الرياض

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قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.


وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".

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أمريكا البنتاغون البحرية الأمريكية إيران الشرق الأوسط

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