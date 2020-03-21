«كورونا» يلغي بطولة العالم للهوكي على الجليد

تأجيل الجمعية العمومية السنوية لـ"الاتحاد"

ألغيت بطولة العالم للهوكي على الجليد، المقررة بين 8 و24 مايو (أيار) في سويسرا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد اليوم (السبت) الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الاتحاد في بيان أوردته "فرانس 24": "نظرًا للظروف الحالية وبعد محادثات مع الأطراف المعنية، قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد أنه لا يمكن إقامة بطولة العالم للهوكي على الجليد في زيوريخ ولوزان".

وبين أنه من المستحيل نقل المونديال إلى بلد آخر، وأن تأجيل البطولة التي تقام مرة كل سنة، يجب أن تقرره الجمعية العمومية.

وتأجلت الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي، التي كانت مقررة في نهاية المونديال بين 21 و23 مايو في زيوريخ إلى أجل غير مسمى.