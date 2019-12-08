"الخطيب": هناك توافق على تشكيل "الحريري" حكومة لبنانية جديدة

أنهى تكهنات ترشحه للمنصب

أفاد رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، اليوم (الأحد)، بأن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.

وعقب اجتماع مع مفتي لبنان، قال "الخطيب": "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان"، وفقًا لـ"رويترز".

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح "الخطيب" لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.

وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.