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قالت: تصحب بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية على فيفا

حالة تستمر حتى 8 مساء.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة فيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.