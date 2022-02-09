حالة استنفار.. "سعود الطبية" تخفّض قائمة الانتظار "جراحة البدانة" بمعدل 90%

من خلال مبادرة لتحسين الأداء.. خمسة أيام في الأسبوع بواقع 4 - 5 عمليات يومياً

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية في تخفيض قائمة الانتظار بمعدل 90% حتى نهاية عام 2021م، وذلك من خلال مبادرة لتحسين الأداء (PIP) في الفترة من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2021م، حيث تم استنفار طاقم المركز للعمل بأقصى طاقة ممكنة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بواقع 4 - 5 عمليات يومياً.

وقال استشاري ومدير مركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي: الآثار التي سببتها جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومن ضمنها توقف إجراء العمليات الجراحية الروتينية، تسببت في ارتفاع عدد المرضى المسجلين على قائمة الانتظار في المركز في بداية سبتمبر 2020م إلى حوالي ألف مريض، فتضاعفت فيها فترة الانتظار نتيجة لذلك بحوالي 5 مرات قياسًا بعام 2019م حتى وصلت إلى 24 شهرًا.

وأضاف أن المركز قام بالتعاون مع قسم تنسيق العمليات في المدينة بعمل مبادرة لتحسين الأداء (PIP) في الفترة من سبتمبر 2020 ولغاية ديسمبر 2021م بهدف التقليل من قائمة الانتظار وتقليص وقت الانتظار في عمليات جراحة البدانة.

وأردف "العنزي"، أنه تم توسيع الخدمة إلى مستشفى الإيمان ضمن تجمع الرياض الصحي الأول وإجراء عدد من العمليات الجراحية ذات الخطورة المنخفضة من قِبل الفريق الطبي لمدينة الملك سعود الطبية والتنسيق مع مركز جراحة البدانة في مستشفى الملك سلمان بالرياض لاستقبال عدد من حالات الانتظار ذات الخطورة المنخفضة.

وأفاد بأنه تم استنفار طاقم المركز للعمل بأقصى طاقة ممكنة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بواقع 4 - 5 عمليات يوميًا، وخُفضت ولله الحمد، قائمة الانتظار بمعدل 90% حتى نهاية عام 2021م والعمل جارٍ على وضع خطة متكاملة لرفع عدد العمليات الجراحية في المركز مع تقليل وقت الانتظار بما يتلاءم مع سياسات وزارة الصحة والمعايير العالمية في هذا الخصوص.