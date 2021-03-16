قبل لقاء "بايدن".. شاهد رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح "كورونا"

أول مسؤول ياباني يتلقى اللقاح علنًا ضمن البعثة المسافرة لواشنطن

استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر- بايونتيك" للوقاية من كوفيد-19 اليوم الثلاثاء.

"سوغا" -وفق "رويترز"- هو أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علنًا. وسيجري تطعيم من 80 إلى 90 مسؤولًا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل، كما سيصبح "سوغا" أول زعيم دولي يلتقي بايدن بعد ما تولى الرئاسة.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

1

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 08:54 AM

أول مسؤول ياباني يتلقى اللقاح علنًا ضمن البعثة المسافرة لواشنطن

قبل لقاء "بايدن".. شاهد رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 3,114

استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر- بايونتيك" للوقاية من كوفيد-19 اليوم الثلاثاء.

"سوغا" -وفق "رويترز"- هو أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علنًا. وسيجري تطعيم من 80 إلى 90 مسؤولًا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل، كما سيصبح "سوغا" أول زعيم دولي يلتقي بايدن بعد ما تولى الرئاسة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021