قبل لقاء "بايدن".. شاهد رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح "كورونا"

أول مسؤول ياباني يتلقى اللقاح علنًا ضمن البعثة المسافرة لواشنطن

استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر- بايونتيك" للوقاية من كوفيد-19 اليوم الثلاثاء.

"سوغا" -وفق "رويترز"- هو أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علنًا. وسيجري تطعيم من 80 إلى 90 مسؤولًا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل، كما سيصبح "سوغا" أول زعيم دولي يلتقي بايدن بعد ما تولى الرئاسة.