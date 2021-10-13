28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني

مركز الرصد السكاني: ارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40 % على أساس سنوي

أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني لعام 2021 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مسجلةً 38330 أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92 %، وارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40 % على أساس سنوي، ويمكن الاطلاع على كامل النشرة عبر الرابط: https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine.

وأوضحت بيانات نشرة الإسكان أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر برنامج سكني بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 41448 أسرة بينها 38330 أسرة سكنت منازلها، ليرتفع عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال النصف الأول إلى 87896 أسرة، لافتةً إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصف الأول والثاني من عام 2020.

وبيّنت النشرة أن أعداد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثاني من 2021 بلغت 82472 وحدة، واستحوذت منطقة مكة المكرّمة على 20144 وحدة منها، ثم منطقة الرياض بواقع 17038 وحدة، فيما سجّلت المنطقة الشرقية 9740 وحدة سكنية.

وعلى صعيد الوحدات السكنية التي انتُهِيَ من بنائها خلال الربع الثاني 2021، شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء لنحو 93509 وحدات سكنية بارتفاع 39 % مقارنة بعام 2020، فيما سجل مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتماد 9 مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون م2.

وبحسب تحليل مركز البيانات والرصد السكاني، تجاوز عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية، 60 ألف عقد خلال الربع الثاني من 2021، بقيمة 31 مليار ريال، 98 % منها عن طريق المصارف، ووصلت نسبة التمويل المقدمة من المصارف لشراء الفلل السكنية 80 % ونحو 17 % لشراء الشقق السكنية، و3 % لشراء الأراضي السكنية.

ورصدت النشرة تراجعاً في أسعار إيجارات المساكن بنسبة 0.9 % على أساس ربعي و-3.4 % على أساس سنوي، كما سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة استقراراً عند نسبة 0.2 %، وانخفضت أسعار الفلل السكنية 3.5 % وبنسبة -1.1 % للشقق، وسجّل مؤشر أداء الصناديق العقارية البالغ عددها 17 صندوقاً تحسناً ملحوظاً عند حدود 5054.11 نقطة، و3622.66 نقطة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية "تداول" حتى نهاية الربع الثاني من 2021.

يُذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تُعنى بآخر المستجدات المتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة.