في حال موافقة الفيصلي.. الجبلي و"هايلند " إلى الباطن

لدعم صفوف الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد

بات الهولندي يوسف الجبلي والتريندادي هايلند، قريبين من تمثيل فريق الباطن الكروي الأول ( الصاعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ).

ومن المتوقع وصول إدارتي الفيصلي والباطن إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة خلال الأيام المقبلة القريبة.

وانضم هايلند إلى الفيصلي صيف 2017، وقدم برفقته مستويات جيدة.

في حين حضر الهولندي ذو الأصول المغربية يوسف الجبلي إلى الفيصلي مطلع الموسم الماضي.



