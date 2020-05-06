"هلال المدينة" يستقبل ما يقارب 80 ألف مكالمة خلال شهر إبريل

فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر إبريل الماضي 79920 مكالمة فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 19300 مكالمة. وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهل، إن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغًا إسعافيًا في زيادة بلغت أكثر من 40 ٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد بأن الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال الأربع والعشرين ساعة في المنطقة تبلغ أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك ويتم مراجعة مدى الحاجة إلى زيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قِبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات.

وقال: بلغت الفرص التطوعية خلال شهر إبريل 5 فرص تطوعية شارك بها عدد 252 متطوعًا ومتطوعة تم إنجاز عدد 1568 ساعة تطوعية خلال شهر إبريل من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

وبيّن السهلي فيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي وتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قِبل وحدة التعقيم، حيث تم إجراء أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر إبريل.