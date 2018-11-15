"المؤنس" يفتتح معرض وفعاليات اليوم العالمي للسكري بالطائف

افتتح مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح سعد المؤنس، مساء أمس بسوق جوري مول، معرض وفعاليات اليوم العالمي لداء السكري الذي دشن تحت شعار "العائلة والسكري"، ونظمه مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمحافظة، بحضور قيادات "صحة الطائف".

ودشن المؤنس المعرضَ المقام الذي شَمِلَ عدداً من الأجنحة والأقسام المشاركة، ضمت مركز السكري بأقسامه المختلفة: (القدم السكري، والمضخة، والمختبر، والخدمة الاجتماعية) إضافة إلى أقسام: (العيون، والتغذية العلاجية، ومركز الكلى، والصحة العامة) الذي قدموا ركناً للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وقسم التغذية والبصريات والتثقيف الإكلينيكي، والمركز الاجتماعي والنادي الرياضي؛ حيث تنوعت المشاركات لكافة مناحي حياة مريض السكري وما تتطلبه طريقة التكيف والتعايش مع المرض؛ من ممارسة الرياضة، والتغذية الصحية، والصحة العامة، والحياة الاجتماعية، والممارسات للمريض بمحيط منزله ومدرسته، إضافة إلى إجراء مسح لاكتشاف المعرّضين للإصابة بالسكري من زوار السوق.

وشهد الحفل تدشين مدير "صحة الطائف" للأجهزة الجديدة (الحساس) لمرضى السكري، مع عرض مرئي حولها للتعريف بها، وأيضاً قدّم أوبريت "أبطال السكري"، ومسرحية "قصة نجاح"، ومسرحية "التزام وإصرار"، وأيضاً تم عرض "تجربتي مع السكري"، واختتمت بتكريم المرضى المثاليين ممن التزموا وتعايشوا مع المرض من أسر وأفراد من مرضى مركز السكري.

الجدير بالذكر أن الحفل شهد حضور مساعدي مدير "صحة الطائف": الدكتورة لمياء الزبيدي، ومدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور علي الزهراني، ومساعديه الدكتور ماجد الحارثي، وسمير الحارثي، ومدير مركز السكري الدكتور حميد السواط.

وتستمر الفعاليات لمعرض اليوم العالمي للسكري على مسرح سوق "جوري مول" على مدار يومي الأربعاء والخميس، بإقامة العديد من المسابقات، وعروض المهرجين، وفقرات ترفيهية متعددة، وجوائز وهدايا للحضور والمشاركين من الأسر والأطفال من زوار المعرض؛ حيث يقدّمها أحد مشاهير الإعلام الجديد.