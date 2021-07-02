الأخضر الأولمبي يختتم تحضيراته لودية أوغندا.. استعدادًا للأولمبياد

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم الجمعة أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020.(



ويلاقي "الأخضر" منتخب أوغندا (فريق أول) في السابعة والربع مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



ميدانيًا، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تنفيذ مران الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.



وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سلمان الفرج بعد إراحته عن الحصة التدريبية أمس الأربعاء بقرار من الجهاز الطبي بعد شعوره بإجهاد خفيف، في حين واصل اللاعب عبدالإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.



من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.