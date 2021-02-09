عبور 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة

متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير 2021م، تحمل على متنها 3.653 سلة غذائية و1.920 بطانية و660 خيمة تزن 443 طنا و91 كيلوجراما تستهدف مناطق (لحج، حضرموت، حجة، مأرب، سقطرى).

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 04:45 PM

متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير 2021م، تحمل على متنها 3.653 سلة غذائية و1.920 بطانية و660 خيمة تزن 443 طنا و91 كيلوجراما تستهدف مناطق (لحج، حضرموت، حجة، مأرب، سقطرى).

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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