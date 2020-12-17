أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

فاضت مشاعرها العفوية بالشكر للقيادة وسط حفاوة وتصفيق

وسط حفاوة وتصفيق، فاضت مشاعر أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، العفوية، بالشكر للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة المواطن والمقيم أول اهتمامها، وهي تردد بكلمات: "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطنا".

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 12:56 PM

فاضت مشاعرها العفوية بالشكر للقيادة وسط حفاوة وتصفيق

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

عبدالحكيم شار

الرياض

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وسط حفاوة وتصفيق، فاضت مشاعر أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، العفوية، بالشكر للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة المواطن والمقيم أول اهتمامها، وهي تردد بكلمات: "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطنا".

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