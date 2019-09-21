من سك القرش وعلاج إدمان النفط إلى القفزة.. لصعود الاقتصاد السعودي رحلة

نجاحات حاضرة بيوم الوطن تعززها قيادة بفكر واع ورؤية ونسبة النمو تتصاعد

تطور الاقتصاد السعودي عبر مراحل زمنية قديمة وحاضرة، وانطلق في رحلة طويلة عنوانها الإصرار على النجاح والانتقال إلى العالمية والريادة, ونجحت القيادة في تحقيق ذلك الهدف، وهي الآن تنتقل إلى مرحلة جديدة كلية تحول الاقتصاد إلى الأبرز وتسخر الموارد الطبيعية لتكون هي وصفة النجاحات الاقتصادية الجديدة, لتستمر نقلة المملكة اقتصاديًّا إلى مصاف الدول العظمي وتتجاوز الكثير من الدول التي كانت في مقدمة الركب الاقتصادي العالمي.

وباتت المملكة من ضمن الدول الأكبر اقتصادًا بالعالم بعد جهود لم تكن سهلة وجهود الآن تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعبر فرق يديرها سمو ولي العهد، تنقل المملكة لمرحلة جديدة دفعتها لمراتب متقدمة بين العشرين الكبار؛ حيث يفاخر السعوديون بتلك المنجزات في احتفالياتهم باليوم الوطني.

بداية الاقتصاد السعودي

بدايات الاقتصاد من الدولة السعودية الأولى, ولكن منذ أن سك القرش في عام 1925 وهي تتطور على الرغم من أن الموارد في ذلك الوقت شحيحة جدًّا، ولكن محاولات النهوض الاقتصادي التي مرت بمنعطفات وتحديات كثيرة استمرت حتى ترسية مشروع التنقيب عن النفط على إحدى الشركات، حتى العثور على النفط في الظهران عام 1938, ومن هنا انطلقت رحلة جديدة وبدأ الاقتصاد السعودي انتعاشه وتطور البلاد عبر تأسيس الشركات والمصارف, وكان النفط هو المورد الأساسي لميزانية الدولة منذ تلك السنين, ومر خلالها بتأرجح وأزمات كثيرة كانت تشكل بنكًا من الخبرات للسعوديين .

نجاحات كبيرة

لقد حققت المملكة العربية السعودية نجاحات كبيرة, وساهمت عبر أنظمة وقوانين وتطويرات كثيرة في الحفاظ على الأمن الاقتصادي وانضمت إلى الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات خلال رحلة تطور الاقتصاد السعودي, وكانت المملكة عنوانًا للالتزام الذي مهد لها طريقها لتتطور اقتصاديًّا, ومن ذلك التطور زيادة الناتج المحلي ودخْل الفرد على مدى سنوات طويلة كان فيها اقتصاد المملكة قائمًا على البترول، لكن ما حدث بعد ذلك من هبوط للأسعار دعا القيادة السعودية للتفكير بالأمر وتنفيذه؛ فكان للأمير محمد بن سلمان الدور البارز في نقلة اقتصادية كبيرة .

علاج الإدمان النفطي

بعد تلك السنين ومراحل من الجهود المبذولة للحفاظ على سعر البرميل, جاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بوصفة اقتصادية لعلاج ما أسماه بالإدمان النفطي؛ إذ وضع سموه لمساته وبدأ الإجراءات الفعلية للتخلص من الإدمان النفطي, فكانت رؤية المملكة 2030 هي الأهم في الوصفة التي ستعالج هذا الإدمان, والتي تتضمن عدة مشاريع تعود على المملكة بدخل اقتصادي كبير، ومن تلك المشاريع: مشروع القدية، ومشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا، ومشاريع أخرى تستثمر موقع المملكة، وكذلك برنامج تطوير الصناعة اللوجستية الذي وفق التوقعات ستكون عوائده مليارية على اقتصاد المملكة, كما أن الرؤية ركزت على الجانب السياحي وبدأت خطواته للصناعة السياحية بكثير من الخطوات، وكان من ضمنها شركة المروحيات التي أطلقت برأس مال يتجاوز 150 مليون دولار على الأقل .

ثمار الرؤية

بعد فترة وجيزة شهدت المملكة ثمار رؤية 2030؛ ومن بينها ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة إلى نسبة كبيرة جدًّا مقارنة بسني الإدمان النفطي, فقد تشكل الإيرادات غير النفطية لهذا العام ما يزيد على 313 مليارًا من الميزانية العامة للدولة, وفق التوقعات؛ وهو الرقم غير المسبوق في الميزانية العامة, ويعود ذلك لثمار الرؤية والإصلاحات الاقتصادية التي أُجريت للاقتصاد السعودي التي رفعت تقييم المملكة إلى درجات متقدمة في الوكالات المتخصصة .

مكانة السعودية

كل الجهود السعودية نجحت في تقدمها إلى مراكز اقتصادية متقدمة؛ فالمملكة حاليًّا ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًّا, وهي ثالث أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم, وهي أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط, وهي حاليًّا تمتلك اقتصادًا متينًا وآمنًا, ويتميز الاقتصاد السعودي بنظرة إيجابية من ناحية النمو، ووفقًا لتوقعات اقتصادية فإن نسبة النمو سترتفع عند 2020 إلى 3 في المائة .

وتعتبر المملكة لاعبًا أساسيًّا في الأسواق العالمية للطاقة منذ القدم، ويشكل إنتاجها ثقلًا يلعب الدور الأكبر في حفظ توازن اقتصاد العالم, وحاليًّا أصبحت وجهة هامة للاستثمار يقبل عليها كبار المستثمرين؛ نظرًا لكون العوائد الاقتصادية من برامج الرؤية ستزيد من متانة الاقتصاد السعودي وتخفض نسبة الاعتماد على النفط بخلق فرص اقتصادية جديدة.