الأستاذية للدكتور عبدالرحمن شاهين

وافق المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية على ترقية وكيل الدراسات العليا بكلية الدعوة بالجامعة والأستاذ المشارك في قسم التربية الدكتور عبدالرحمن بن يوسف شاهين إلى رتبة أستاذ، وذلك بإجماع اللحنة على أن ما قدم من نتاج علمي يرقى إلى هذه الرتبة العلمية.
يذكر أن الأستاذ الدكتور عبدالرحمن نشر عدداً من الأبحاث العلمية في مجال تخصصه في مجلات ونشرات جامعية محلية وعربية.
تهانينا وتمنياتنا له بالتوفيق في حياته العلمية والعملية.

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:49 PM

الأستاذية للدكتور عبدالرحمن شاهين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية على ترقية وكيل الدراسات العليا بكلية الدعوة بالجامعة والأستاذ المشارك في قسم التربية الدكتور عبدالرحمن بن يوسف شاهين إلى رتبة أستاذ، وذلك بإجماع اللحنة على أن ما قدم من نتاج علمي يرقى إلى هذه الرتبة العلمية.
يذكر أن الأستاذ الدكتور عبدالرحمن نشر عدداً من الأبحاث العلمية في مجال تخصصه في مجلات ونشرات جامعية محلية وعربية.
تهانينا وتمنياتنا له بالتوفيق في حياته العلمية والعملية.

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