غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بالمدينة المنورة

يستمر ثلاثة أيام بمشاركة نحو 60 شركة من جميع أنحاء العالم

تنطلق غدًا أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة في المدينة المنورة، بمشاركة نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم؛ وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ويُعقد على هامش المنتدى الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، الذي يتيح للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي، ولقاء المستثمرين السعوديين.. وتسهل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة، وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة، والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال.

وسيصاحب أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة معرض تُعقد من خلاله ورش عمل يقدّمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم حول "ريادة الأعمال في الضيافة والسياحة: الاتجاهات والفرص"، و"ريادة الأعمال والممارسات الريادية المستدامة"، و"التفكير التصميمي"، و"الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي"، و"التمويل التأسيسي"، وكذلك جلسة نقاش حول (تعزيز المستقبل: اقتصاد موجه نحو البيئة- المدينة المنورة مدينة ذكية آخذة في التنامي- قصص نجاح ونمو الشركات الناشئة- تحفيز النمو المتسارع الجديد في منظومات ريادة الأعمال)، إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان 15 عامًا من الابتكار- رحلة منتدى MIT لريادة الأعمال، كما يقدم معهد ماساتشوستس التكنولوجي دراسة حالة برنامج تسريع نمو ريادة الأعمال المناطقية في السعودية.