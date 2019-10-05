"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها, في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.