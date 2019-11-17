"العسيري " للمرتبة 11 بوزارة البيئة بعسير

أصدر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي قراراً بترقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد بن محسن أل عصابه عسيري إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبر "عسيري " بهذه المناسبة عن خالص شكره وعظيم امتنانه لنائب الوزير على هذه الثقة الغالية. راجياً من الله العلي القدير أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العمل في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 11:08 PM

"العسيري " للمرتبة 11 بوزارة البيئة بعسير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي قراراً بترقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد بن محسن أل عصابه عسيري إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبر "عسيري " بهذه المناسبة عن خالص شكره وعظيم امتنانه لنائب الوزير على هذه الثقة الغالية. راجياً من الله العلي القدير أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العمل في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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