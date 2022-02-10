التحالف : 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي

أكد عودة الحركة الجوية بانسيابية بالمطار بعد إجراءات السلامة المعتادة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن انه تم تسجيل: 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي .

وكشف التحالف عن عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار أبها بعد إجراءات السلامة المعتادة.

وكان قد كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسَيّرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ موضحًا أن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار، و"سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".