انفجار غامض أم تغير المناخ؟.. شاهد حفرة سيبيريا التي حيرت العلماء

اكتشفها "بالصدفة" طاقم تصوير من التلفزيون الروسي

في شهر يوليو الماضي، كان طاقم تصوير من التلفزيون الروسي يستعد لتصوير فيلم، وفي أثناء تحليقهم فوق شبه جزيرة يامال في سيبيريا، اكتشفوا حفرة ضخمة لم تكن موجودة في المنطقة خلال رحلاتهم السابقة في المنطقة.

انفجار ضخم

وقال موقع "بيزنس إنسايدر": إنه عقب اكتشاف الحفرة، قامت مجموعة من العلماء بزيارة موقعها، وأعلنوا أن عمق الحفرة يصل إلى 165 قدمًا (أكثر من 50 مترًا)، وأنها تشكلت على الأرجح بسبب انفجار ضخم ناجم عن تراكم الميثان تحت الأرض، وهي عملية تُعرف باسم البراكين الجليدية، وأن تغير المناخ وارتفاع الحرارة؛ هو السبب المباشر لحدوث الانفجار لغاز الميثان.

ليس انفجارًا

وفي مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، قال العالم الروسي إيفجيني تشوفيلين: إنه "حتى الآن، لا توجد وجهة نظر شاملة تفسر سبب تشكل هذه الحفر".

ولا يؤيد "تشوفيلين" فكرة أن انفجارًا كان وراء تشكّل هذه الحفرة، ويقول: "يصعب اكتشاف أو معرفة ذلك أثناء إجراء الدراسة بشكل صحيح".

وأكد تشوفيلين أن "الحفرة الجديدة تبقى لمدة عام أو عامين فقط، وأن هذه مناطق نائية وقليلة الملاحظة؛ لكن ذلك قد يتغير مع تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد واستكشاف منطقة يامال في سيبيريا".

خزان ضخم من الميثان

وحسب التقرير، تتكون ثلثي الأراضي الروسية من التربة الصقيعية، وهي خزان طبيعي ضخم من غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، ويعتقد العلماء أن الميثان يحاصر داخل جيوب عميقة من الأرض غير المجمدة.

ويضع الميثان المتراكم ضغطًا هائلًا على الأرض؛ لذلك بمجرد أن تبدأ التربة الصقيعية فوقها في الذوبان، تصبح الأرض غير مستقرة، ويمكن أن يتسبب ذلك بانفجارات هائلة.

تغير المناخ وذوبان التربة

ويقول العلماء إنه مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم وتغير المناخ، أصبح ذوبان التربة الصقيعية أكثر شيوعًا؛ وبالتالي يؤدي ذلك إلى تشكل مزيد من الحفر.

ورجّح تشوفيلين؛ وفقًا لمجلة نيوزويك أن يكون "تغير المناخ أيضًا أحد العوامل في حصول هذه الانفجارات، والحرارة المرتفعة في الطبقة العليا من التربة الصقيعية يمكن أن تساهم في هذه الانفجارات؛ لكن هذا لا يزال شيئًا يتطلب الكثير من البحث الدقيق".

الحفرة التاسعة

الحفرة هي التاسعة على الأقل التي يتم رصدها في المنطقة منذ عام 2013، ويستمر تشوفيلين وفريقه منذ سنوات بدراسة هذه الحفر؛ في محاولة منهم لمعرفة المزيد عن كيفية تشكلها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه يجب على العلماء القيام بعملهم، الذي يتطلب صعود الثقوب باستخدام معدات التسلق؛ وذلك في أسرع وقت ممكن؛ حيث تتحول الحفر عادة إلى بحيرات في غضون عامين.

واحدة من أكبر الحفر

وقال تشوفيلين: إن "المشكلة الرئيسية في هذه الحفر هي مدى سرعة تشكلها جيولوجيًّا بشكل لا يصدق، ومدى قصر عمرها، قبل أن تتحول إلى بحيرات، والعثور على واحدة منها في القطب الشمالي البعيد، يعتبر ضربة حظ للعلماء".

وأضاف تشوفيلين أن الحفرة الجديدة هي واحدة من أكبر الحفر التي اكتشفوها حتى الآن، ووعد بأن يقوم فريقه بنشر معلومات أكثر تفصيلًا عن هذه الظاهرة الطبيعية في مجلة علمية مستقبلًا.