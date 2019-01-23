مصادر تكشف لـ"سبق" الآلية الجديدة لخفض عبوات "مياه زمزم" إلى 5 لترات

أكدت أن تغيير السعة في المراحل التجريبية.. ولم يتم تدشينها بشكل رسمي

بدأ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بشكل تدريجي في تغيير عبوة ماء زمزم من 10 لترات إلى 5 لترات في بعض نقاط التوزيع الآلية لمياه زمزم.

وتفصيلاً، علمت "سبق" بأن العبوات ذات اللترات العشر لا تزال موجودة، ولم تنقطع بشكل نهائي كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يحدث الآن يكمن في أن العبوات ذات اللترات الخمس الجديدة متاحة، وتم توفيرها في نقاط التوزيع بالمشروع بشكل تدريجي.

وأشارت مصادر إلى أن تغيير سعة العبوات في مراحله التجريبية، ولم يتم تدشينه بشكل رسمي؛ إذ تم تحديد سعر عبوة 5 لترات بواقع 3 ريالات وخمسة عشر هللة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت على نطاق واسع أنه تم رسميًّا تحويل العبوات من ١٠ لترات إلى ٥ لترات، وهو ما نفته المصادر، مؤكدة أن العبوات لا تزال تقدَّم للمستفيدين عبر نقاط التوزيع، وجارٍ التحوُّل تدريجيًّا إلى حين اكتمال المنظومة.

يأتي ذلك ضمانًا لاستدامة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن بمقر المشروع الواقع بحي كدي بمكة المكرمة على مدار الساعة.