اختتام الاجتماع الدوري لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بمشاركة 51 حكمًا ولمدة 3 أيام

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاجتماع الدوري السادس لحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،الذي استمر لمدة 3 أيام بمدينة الرياض.



واشتمل الاجتماع الذي شارك فيه 51 حكمًا على جزئين نظري وعملي؛ حيث تم الجانب النظري خلال الفترة الصباحية التي شهدت محاضرات في قانون كرة القدم، ومراجعة الحالات التحكيمية للجولات من 14-18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع تمارين لياقية وتطبيقات ميدانية في الملعب على تقنية حكم الفيديو المساعد "الڤار".