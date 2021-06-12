فايز المالكي لجمهوره: اجعل الوكيل الرسمي خيارك الأول دائماً

عقب سرده تجربته المتميزة مع شركة الجفالي للسيارات

نصح الفنان فايز المالكي متابعيه في منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" بأن يكون الوكيل الرسمي في المملكة هو خيارهم الأول عند شراء السيارة التي يرغبون في اقتنائها، ناقلاً تجربة شخصية حدثت له مع إحدى وكالات السيارات بعد أن تعرّضت السيارة التي اشتراها لعطل تقني عقب استخدامه لها.

وقال "المالكي": قمت بشراء سيارة مرسيدس – بنز من وكيلها في المملكة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وبعد استخدامها ظهرت مشكلة في الشاشة، وعقب مراجعة مقر الوكيل في الرياض طلبوا مني ترك السيارة في الصيانة لمدة أسبوع وعقب نهاية الأسبوع تلقيت اتصالاً لمراجعتهم، وعند وصولي فوجئت بتقديم سيارة جديدة من نفس الفئة والموديل بعد أن شرح لي الفني بأنه تم تطبيق جميع إجراءات الفحص المعتمدة من قبل المُصنِّع ونظراً للعطل الذي في الشاشة فإنه سوف يتم إبدالي بسيارة أخرى جديدة على الرغم من استخدامي لسيارتي لفترة قطعت خلالها 2000 كلم.

وأضاف: هذا ما دفعني لتوجيه هذه النصيحة بأن يكون التعامل في الشراء مع الوكيل لتفادي مثل هذه المشاكل التي واجهت كثيراً من الناس الذين أعرفهم، خصوصاً من يقوم بإحضار السيارة من خارج المملكة وواجهتهم كثيراً من المشاكل التي لم يجدوا لها حلاً.

يذكر أن وزارة التجارة في المملكة اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوق المستهلك في كافة القطاعات التجارية ومنها قطاع السيارات، كما أن شركة الجفالي للسيارات أعلنت خلال الفترة الماضية عن العديد من الخطوات التطويرية في خدماتها المقدمة لعملائها عبر زيادة التواصل مع العملاء لقياس نسبة الرضا عن الخدمات، والتوسع والتطوير في مراكز الصيانة وقطع الغيار.