آخر تطورات "الجائحة" في "سنغافورة وتايلاند والفلبين"

الدول الثلاث أعلنت اليوم إصابات جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم، تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14423.

وسُجلت معظم الحالات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة.

وفي تايلاند، تم الاعلان اليوم الإثنين، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2931 والوفيات إلى 52.

وقال تاويسين ويسانويوتين؛ وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هذه هي المرة الأولى التي لا تُسجل فيها حالات عدوى محلية جديدة في بانكوك منذ بدء التفشي في يناير.

وثلاث من بين الإصابات الجديدة لها صلة بحالات سابقة وهناك اثنتان وافدتان من الخارج ووضعتهما السلطات في الحجر الصحي، وأربع حالات أخرى في إقليم يالا الجنوبي، حيث تكثّف السلطات الفحوص بين السكان بسبب ارتفاع معدلات العدوى.

وحالة الوفاة الجديدة هي لامرأة تايلاندية تبلغ من العمر 64 عاماً.

اما في مانيلا، فأعلنت الفلبين اليوم الإثنين، تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7777 والوفيات إلى 511.

وقالت وزارة الصحة إن 70 شخصاً تعافوا من العدوى ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 932.

وكان المتحدث باسم الرئاسة هاري روك؛ قد قال إن الفلبينيين يجب أن يخجلوا من أنفسهم لأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حالياً هو الأعلى بين دول جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي يتحدّى فيه مزيد من المواطنين أوامر الإغلاق التي تتخذها السلطات في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة؛ في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، "نحن الآن رقم واحد بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من حيث عدد حالات الإصابة، بسبب وجود كثير من الفلبينيين العنيدين"، مؤكداً أن الأمر أصبح محرجاً للغاية، ووجّه كلامه للمواطنين "فلتتوقفوا عن كونكم عنيدين وأبقوا في منازلكم".