أمانة جدة ترصد موقعًا لتصنيع العرق المسكر بحي الشرفية

داهمته وضبطت 10 حاويات بسعة 600 لتر.. وأتلفت المسكر

رصدت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعاً لتصنيع العرق المسكر بمنزل "شعبي" في نطاق الحي، وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية للبلدية قبل أن تداهمه.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية م. سعد محمد القحطاني أنه خلال جولات البلدية المستمرة في نطاق الحي تمكنت الفرق الميدانية من الاستدلال على منزل "شعبي" تستغله عمالة لتصنيع مادة "العرق" المسكر.

وقال: تم ضبط عشر حاويات بسعة 600 لتر، وتمت مصادرة الأدوات وإتلاف المواد المسكرة على الفور، وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع.