المملكة ترحب بقرار كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

الخارجية تنوه بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وزارة الخارجية

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 09:15 PM

الخارجية تنوه بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي

المملكة ترحب بقرار كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

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وزارة الخارجية

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