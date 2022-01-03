"الدفاع": الدفاعات السعودية تعترض وتدمر هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف

أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني

أعلنت وزارة الدفاع، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية، أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، وأنها تتخذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.