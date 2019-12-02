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سيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها الحريات الصحفية في الوطن العربي

"الشبانة" يرعى غداً حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

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يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء غد الثلاثاء بفندق الهيلتون بالرياض حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفة هيئة الصحفيين السعوديين ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.



وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإعلامية المطروحة على جدول الاجتماعات، أبرزها علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب بعض العضويات في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية .



ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك بالزملاء أعضاء الأمانة العامة، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع وتزامنه مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي أن يقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين ويتبادلوا الخبرات والحديث حول هموم الإعلام وقضاياه.



ومن جانبه شكر مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب لهيئة الصحفيين السعوديين حسن استضافتهم لاجماعات الأمانة العامة، مؤكدًا أنه ليس غريباً على الهيئة ولا على السعودية احتضان مثل هذه الاجتماعات فهي ملتقى العرب وسنده، وأثنى على دور هيئة الصحفيين كعضو فاعل ومؤثر في قيادة الاتحاد، وقال نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والتعاضد ما بين الاتحاد والهيئة .

وأضاف: من حسن الصدف أن يتزامن اجتماعنا مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي ولد ناجحاً وأتاح لنا فرصة لقاء زملاء الإعلام في العالم والتحاور معهم.