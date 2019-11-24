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جمالها استهوى الكثير من المتنزهين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها

فيديو .. عندما تتزيّن تهامة ويكسو أراضيها الأخضر بإطلالة ريفية بديعة

تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حتى مساء أمس السبت.

وتتميّز المنطقة الرابطة بين تهامة مكة المكرّمة وعسير باخضرار أراضيها واختفاء الشمس معظم نهار اليوم بسبب الغيوم، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة الجرد وجمعة ربيعة وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.