فيديو .. عندما تتزيّن تهامة ويكسو أراضيها الأخضر بإطلالة ريفية بديعة

جمالها استهوى الكثير من المتنزهين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها

تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حتى مساء أمس السبت.

وتتميّز المنطقة الرابطة بين تهامة مكة المكرّمة وعسير باخضرار أراضيها واختفاء الشمس معظم نهار اليوم بسبب الغيوم، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة الجرد وجمعة ربيعة وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

تهامة عسيرة تزيّنت العشب الأخضر الأمطار

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 11:41 AM

جمالها استهوى الكثير من المتنزهين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها

فيديو .. عندما تتزيّن تهامة ويكسو أراضيها الأخضر بإطلالة ريفية بديعة

سويد الحارثي

عسير

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تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حتى مساء أمس السبت.

وتتميّز المنطقة الرابطة بين تهامة مكة المكرّمة وعسير باخضرار أراضيها واختفاء الشمس معظم نهار اليوم بسبب الغيوم، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة الجرد وجمعة ربيعة وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

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تهامة عسيرة تزيّنت العشب الأخضر الأمطار

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