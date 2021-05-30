عسير.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.