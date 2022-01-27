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ما بين تعليمات صادرة من الوزارة للحفاظ على السلامة و"الجولة التفقدية"

شاهد.. طالب يشكو معلم "بدنية" إلى مدير "تعليم مكة" فيقابله برد وتوضيح

استغل أحد الطلاب بالمرحلة الابتدائية الزيارة التفقدية لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، لإحدى المدارس الابتدائية بشرق مكة، وقال له إن معلم التربية البدنية بالمدرسة لا يسمح لهم بلعب كرة القدم في حصة التربية البدنية.



وتفصيلاً، فقد صادف أثناء جولة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي التفقدية لسير العملية التعليمية في عدد من المدارس الابتدائية بشرق مكة، أن تقدم له أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية متضرراً من أن معلم التربية البدنية بالمدرسة لا يسمح لهم بلعب كرة القدم أثناء الحصة.



بدوره، قال له مدير التعليم إن التعليمات الصادرة من وزارة التعليم وحفاظاً على سلامتكم منع التلامس الجسدي أو أي طريقة قد تساعد على انتقال الفيروس بين الطلاب -لا قدر الله- مشيراً إلى أنه قد صدرت توجيهات بتحديد ألعاب معينة يمارسها الطلاب في حصة التربية البدنية.