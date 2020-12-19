ماجد عبدالله: ثقتي كبيرة بعودة "حمدالله" لمستواه المعهود

بعد تحقيق اللاعب لقب هداف دوري أبطال آسيا 2020

قال ماجد عبدالله، نجم المنتخب السعودي ونادي النصر السابق، إن ثقته كبيرة بعودة مهاجم النصر (الحالي) عبد الرزاق حمدالله لمستواه المعروف عنه؛ كونه يملك إمكانيات كبيرة، واللاعب الكبير يستطيع تخطي الظروف الصعبة التي تواجهه.



وزاد ماجد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " كل لاعب يمرُّ بظروف صعبة في مسيرته الكروية، تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها. وأنت أحد هؤلاء النجوم؛ تمتلك إمكانيات كبيرة، وحسًّا تهديفيًّا عاليًا جدًّا؛ وأثق بعودتك إلى ما كنت عليه. تأكد أنك قادر على العودة".



الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي منح "حمدالله" اليوم السبت جائزة هداف دوري أبطال آسيا لعام 2020 بعد تسجيله 7 أهداف في البطولة القارية.



ويسعى "حمدالله" للعودة لترتيب أوراقه من جديد مع فريقه بدءًا من مباراة الفريق المقبلة أمام الباطن الاثنين المقبل في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.