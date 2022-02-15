أمير مكة يكرّم أمين عام جائزة مكة السابق

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بمبنى الإمارة بجدة، الأمين العام السابق لجائزة مكة للتميز، أمير بن فيصل عبيد؛ نظير جهوده بأمانة الجائزة ومخرجاتها، وعمله الدؤوب على مدى 12 عاماً.

جاء ذلك على هامش إعلان أمير مكة أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.