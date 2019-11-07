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أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن

مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"

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رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.