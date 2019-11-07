مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"

رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.
وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.مجلس الأمن الدولي اتفاق الرياض
أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن
رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.
وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.