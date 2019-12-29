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في منافسات اليوم الثالث من النسخة التاسعة للبطولة المقامة حالياً بالقاهرة

الدراج "الخويتم" يحقق ميداليتين "ذهبية وفضية " في العربية للمضمار

حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم ميداليتين " ذهبية وفضية " في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر "المستضيف " والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.

وفي التفاصيل، جاءت ذهبية الخويتم في سباق السرعة الفردية بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخب الإماراتي محمد المنصوري الذي حل ثانياً وأحمد المنصوري ثالثاً، فيما جاءت الميدالية الفضية للاعب الأخضر في سباق الكيرين بعد منافسة قوية مع نخبة من دراجي الوطن العربي.

وعقب نهاية المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة، المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.

