"وزارة الحج" تعلن بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان

إجراءات استباقية لزيادة الأعداد

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قائلاً: "بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان".

وأضاف "مشاط": "تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، مؤكداً تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.