الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين

"صيني" يبلغ من العمر 44 عاماً

أعلنت الفلبين، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي؛ في مؤتمر صحفي: "إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً، تُوفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يُذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عاماً.

الفلبين فيروس كورونا الجديد الصين

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 08:18 AM

"صيني" يبلغ من العمر 44 عاماً

الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مانيلا

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أعلنت الفلبين، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي؛ في مؤتمر صحفي: "إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً، تُوفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يُذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عاماً.

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