السفارة السعودية في أوغندا تؤكد العثور على جثمان مذكر السبيعي

أشارت إلى أنها ستعمل على نقل الجثمان

أكدت السفارة في أوغندا العثور على جثة المواطن مذكر السبيعي رحمه الله والذي سقط في بحيرة فكتوريا قبل أيام،وأكدت أنها تعمل على نقلها للسعودية وذلك بعد نشر "سبق" اليوم العثور على جثمانه وتوقعاتها بأن السفارة ستصدر بيان.

وقالت السفارة في بيانًا لها:"إلحاقًا لما سبق أن نشرته السفارة بشأن فقدان المواطن مذكر ناصر السبيعي، إثر سقوطه في أحد شلالات مدينة جنجا، تود السفارة أن توضح بأنه في صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1440/08/04، وبعد نجاح فرق الإنقاذ من السلطات الأوغندية، تم العثور على جثة الشهيد".

وأشار البيان:"ويتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور عبدالله القحطاني، نيابة عن جميع أعضاء السفارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وإلى كافة الشعب السعودي".

واختتم البيان:"كما تعرب السفارة عن شكرها لكل من إتصال وسأل وتخص أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لجهوده واتصالاته كما أن العمل جاري لنقل الجثمان للسعودية".