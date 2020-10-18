وزير الصحة  يكرّم "العكام" لجهوده في خدمة المرضى

كرّم وزير الصحة د. توفيق الربيعة الاختصاصي محمد العكام نظير جهوده المتميزة والتفاني في خدمة المرضى التي
أسهمت في رفع مستوى جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت على مستوى المملكة.
وقدم “العكام” المتخصص في أدلة السياسات والإجراءات ومعايير الاعتماد للمنشآت الصحية، شكره لوزير الصحة على هذا التكريم.
كرّم وزير الصحة د. توفيق الربيعة الاختصاصي محمد العكام نظير جهوده المتميزة والتفاني في خدمة المرضى التي
أسهمت في رفع مستوى جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت على مستوى المملكة.
وقدم “العكام” المتخصص في أدلة السياسات والإجراءات ومعايير الاعتماد للمنشآت الصحية، شكره لوزير الصحة على هذا التكريم.