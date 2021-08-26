مدير صحة تبوك يكرم المستشفيات المشاركة بالمركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ

بعد شكر الهيئة العامة للغذاء والدواء نظير مشاركتهم بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، صباح اليوم الخميس، بمكتبه، مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية والتيقظ بصحة تبوك، الصيدلانية خالدة أحمد العنزي، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي، الدكتور فؤاد المالكي، ومدير مستشفى الملك خالد بتبوك، فهد العنزي، ومدير مستشفى حقل، محمد زايد العمراني، ومدير مستشفى ضباء، عبدالله العلي؛ نظير حصول المستشفيات على شهادات شكر من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على الجهود المتميزة، والمساهمة الفعالة من خلال مشاركتهم بإلابلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية .

وقدم "الغامدي" شكره وتقديره للمكرمين، متمنيًا لهم مزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني لأداء واجباتهم.

وأكد "الغامدي" على أن هذا التكريم للذين أسهموا بفاعلية في رفع نسبة البلاغات ورصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها لدى هيئة الغذاء والدواء للمتابعة، حيث تم تكريمهم صباح اليوم وهم الصيدلانية فوزيه محمود القبلي من مستشفى الملك خالد، والصيدلانية تركية عبدالله العنزي، من مستشفى الملك فهد التخصصي، و الصيدلانية منيرة أحمد الناخبي، من مستشفى ضباء، والصيدلي محمود زايد العمراني، من مستشفى حقل، والصيدلي محمد عباش المالكي، من مستشفى أملج.