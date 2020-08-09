بمشاركة الطريس والصلوي.. "سرديان" يقود قمة جدة بين الأهلي والاتحاد

استعانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بطواقم تحكيم أجنبية لمباريات اليوم الأول من الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تحمل شعار (احفظ شعارك)، مساء اليوم الأحد، باستثناء مواجهة ضمك والفيصلي.



وقررت اللجنة إسناد تحكيم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى الصربي سرديان يوفانوفيتش، ويساعده ميلان ميالوفيتش، وأوروس ستويكوفيتش، ومعهم السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا.



فيما سيكون حكم فيديو البلغاري جورجي كاناكوفو ويعاونه السعودي خالد صلوي.